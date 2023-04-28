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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

В Кремле заявили о "сознательном урезании" Молдавией своего суверенитета

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии принимают решения, направленные на утрату суверенитета этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram, посвященный Молдавии, где говорится о том, что "страны такой уже нет", так как "местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины". У Пескова спросили, согласны ли в Кремле с мнением, что такой страны, как Молдавия больше нет.

"Они уже уничтожили свой язык, они больше не называют это молдавским языком. Мы видим дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета и так далее. В этом смысле, действительно, там происходят достаточно любопытные процессы", - отреагировал пресс-секретарь президента.

При этом, по его словам, эти процессы "не коррелируются с настроениями в обществе". "Мы все с вами видим акции протеста, мы видим огромное количество несогласных в стране с такой политикой", - пояснил он.

Кроме того, Песков заявил, что "нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии". "Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции - ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления", - сказал представитель Кремля. По его словам, и эта политика не соответствует настроениям в молдавском обществе.

"Тем не менее, конечно, это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам страной", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Молдавия Дмитрий Медведев
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