Визит президента Киргизии в Москву пройдет по графику

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Бишкеке подтвердили, что визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву пройдет, как и планировалось, 8 и 9 мая.

"График международных мероприятий президента Киргизии Садыра Жапарова не менялся", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев.

Ранее сообщалось, что 8 мая запланирован официальный визит Жапарова в Россию, а 9 мая глава Киргизии намерен посетить Парад Победы в Москве в качестве почетного гостя.