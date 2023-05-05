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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Переговоры президентов России и Киргизии пройдут 8 мая в Москве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Восьмого мая в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, в частности, с учетом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе и Киргизии - в Содружестве Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Киргизия Владимир Путин Садыр Жапаров
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