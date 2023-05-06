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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

Расширение перечня иноагентов, запланированная встреча Чавушоглу и Лаврова, предложение Минцифры по этапам введения в эксплуатацию единого реестра воинского учета

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст признал иноагентами Марию Максакову-Игенбергс и Марию Певчих. Перечень также пополнили Владимир Пастухов, Георгий Албуров, Ян Матвеев, Александр Осовцов, Иван Преображенский и Елена Агафонова. Помимо них иноагентами признали организации "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS", "ТАЙГА ИНФО" и "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

- Чавушоглу планирует провести 10 мая в Москве двустороннюю встречу с Лавровым. Глава МИД Турции сообщил, что Россия подтвердила эту дату.

- Минцифры предложило трехэтапное введение в эксплуатацию единого реестра воинского учета. Первые два этапа планируется провести с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года. Они включают в себя создание и ввод реестра в эксплуатацию. Затем оператором реестра предлагается определить Минобороны РФ.

- Эксперты сообщили, что США располагают 3,7 тысячами ядерных боеголовок. По данным Бюллетеня американских ученых-атомщиков, большая часть этого арсенала не развернута, а хранится для потенциальной загрузки на ракеты и самолеты.

- Потерявшим жилье погорельцам из тюменской Успенки выплатят по 50 тысяч рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал им помочь с временным жильем и рассказал о порядке компенсации стоимости сгоревших домов и надворных построек.

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