Потерявшим жилье погорельцам из тюменской Успенки выплатят по 50 тысяч рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство Тюменской области оперативно выплатит по по 50 тысяч рублей жителями села Успенка, чьи дома пострадали из-за пожара, сообщил в Telegram глава региона Александр Моор после встречи с погорельцами.

По его словам, он объяснил им дальнейшие действия администрации, пообещал им помочь с временным жильем и рассказал о порядке компенсации стоимости сгоревших домов и надворных построек.

Он пообещал, что документы и заявления погорельцев будут приниматься на месте в Успенке, чтобы людям не пришлось куда-то ездить.

Крупный пожар в селе Успенка, расположенном в 33 км от Тюмени, начался 4 мая. Там сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений. В ночь на пятницу пожар на площади 3900 кв. метров был локализован. На пострадавшей территории введен режим ЧС.