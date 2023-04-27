Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Бежавший из Молдавии бизнесмен Илан Шор лишен депутатского мандата

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Осужденный на 15 лет беглый молдавский олигарх Илан Шор лишен мандата депутата парламента Молдавии, за это проголосовали в пятницу 56 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (в парламенте 101 место).

Председатель комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате заявила, что основанием для лишения мандата является решение апелляционной палаты Кишинева, которая 13 апреля вынесла приговор по делу Шора. Тот приговорен к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества стоимостью 5 млрд леев (более $280 млн) в пользу государства.

"Мандат депутата парламента объявляется вакантным. Он перейдет к следующему участнику списка партии "Шор", - говорится в постановлении парламента.

Шора обвинили в причинении Banca de Economii (ВЕМ – Сберегательный банк Молдавии) ущерба на несколько миллиардов леев. Кроме ВЕМ, Шор имел отношение к Banca Sociala и Unibank, из которых в 2015 году мошенническим способом был выведен $1 млрд.

Шор был приговорен в 2017 году к 7,5 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Шор является супругом российской певицы Жасмин. Он бежал из Молдавии в июне 2019 года, скрывается в Израиле. Находясь за рубежом, он в 2019 и 2021 гг. избирался депутатом парламента по спискам своей партии.

По заявлению молдавских властей, министерство юстиции Молдавии обратилось к властям Израиля с запросом об экстрадиции Илана Шора.

В мае Конституционный суд Молдавии будет рассматривать вопрос о запрете партии "Шор" по причине ее непрозрачного финансирования.

Молдавия Илан Шор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Деятельность национальной службы Радио "Свобода" прекращена решением суда в Киргизии

Военная операция на Украине

Пригожин пообещал прекратить огонь в Артемовске на время приезда журналистов США

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

Близ польского города Быдгощ обнаружены фрагменты ракеты

Пашинян заявил, что лишь российские миротворцы вправе контролировать Лачинский коридор

Пашинян заявил, что лишь российские миротворцы вправе контролировать Лачинский коридор

Что случилось этой ночью: четверг, 27 апреля

Губернатор Флориды заявит об участии в президентских выборах уже в середине мая

Губернатор Флориды заявит об участии в президентских выборах уже в середине мая

Президенты Южной Кореи и США не обсуждали военную помощь Украине

Президент Мексики опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем

Президент Мексики опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем

SpaceX запустит на орбиту телекоммуникационный спутник размером с автобус

SpaceX запустит на орбиту телекоммуникационный спутник размером с автобус
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });