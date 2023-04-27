Бежавший из Молдавии бизнесмен Илан Шор лишен депутатского мандата

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Осужденный на 15 лет беглый молдавский олигарх Илан Шор лишен мандата депутата парламента Молдавии, за это проголосовали в пятницу 56 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (в парламенте 101 место).

Председатель комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате заявила, что основанием для лишения мандата является решение апелляционной палаты Кишинева, которая 13 апреля вынесла приговор по делу Шора. Тот приговорен к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества стоимостью 5 млрд леев (более $280 млн) в пользу государства.

"Мандат депутата парламента объявляется вакантным. Он перейдет к следующему участнику списка партии "Шор", - говорится в постановлении парламента.

Шора обвинили в причинении Banca de Economii (ВЕМ – Сберегательный банк Молдавии) ущерба на несколько миллиардов леев. Кроме ВЕМ, Шор имел отношение к Banca Sociala и Unibank, из которых в 2015 году мошенническим способом был выведен $1 млрд.

Шор был приговорен в 2017 году к 7,5 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Шор является супругом российской певицы Жасмин. Он бежал из Молдавии в июне 2019 года, скрывается в Израиле. Находясь за рубежом, он в 2019 и 2021 гг. избирался депутатом парламента по спискам своей партии.

По заявлению молдавских властей, министерство юстиции Молдавии обратилось к властям Израиля с запросом об экстрадиции Илана Шора.

В мае Конституционный суд Молдавии будет рассматривать вопрос о запрете партии "Шор" по причине ее непрозрачного финансирования.