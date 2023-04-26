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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Президент Молдавии заявила, что республика не ставит вопрос об отказе от нейтралитета

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не ставит вопрос об отказе от нейтралитета, но будет укреплять свою обороноспособность.

В интервью телеканалу JurnalTV в среду вечером, отвечая на вопрос об отказе от нейтралитета и возможном присоединении к НАТО, она отметила, что "согласно опросам есть небольшой рост тех, кто выступает за вступление в НАТО".

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"Но большинство населения выступает за нейтралитет", - добавила президент.

Санду не ответила на прямой вопрос ведущего о том, как бы она проголосовала, если бы состоялся референдум об отказе от нейтралитета и вступлении Молдавии в НАТО.

"Я реалист, ситуация такова, как мы ее знаем. Ни вы, ни я не сможем изменить Конституцию. Мы делаем то, что мы обязаны и можем сделать, чтобы обеспечить безопасность граждан. Мы говорим о том, что в нынешней ситуации Молдавия очень уязвима", - пояснила глава государства.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Санду попросила западных партнеров оказать помощь в приобретении систем ПВО.

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"Молдавия должна укреплять свою обороноспособность. Сейчас в приоритете - проекты, которые требуют срочного подхода. И самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдавии, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся", - сказала Санду в ходе дискуссии.

В прошлом году Национальная армия Молдавии получила помощь через Европейский фонд мира на 47 млн евро. В нынешнем году Евросоюз обещал предоставить технику на такую же сумму. Кроме того, в ближайшее время партнеры по развитию обещали предоставить Молдавии систему ПВО.

Майя Санду Молдавия НАТО
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