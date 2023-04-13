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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Беглый молдавский олигарх Илан Шор осужден на 15 лет лишения свободы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Кишинева вынесла приговор председателю партии "Шор", беглому молдавскому олигарху Илану Шору, согласно которому он осужден на 15 лет лишения свободы.

"Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит", - написала на своей странице в соцсетях председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате.

Апелляционная палата также наложила секвестр (запрет пользования) на все имущество Шора.

"Где бы он ни отбывал заключение, в Израиле или Молдавии – активы, на которые был наложен арест, теперь будут конфискованы в пользу государства – 5 млрд леев (около $280 млн)! И это только по одному делу, впереди еще и другие решения", - написала юрист.

Задержанный в мае 2015 года Илан Шор был приговорен в 2017 году к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Приговор не вступил в силу, так как был обжалован в Апелляционной палате.

Согласно заявлениям прокуроров, Шор является одним из основных участников и бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году, наряду с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком. Шор был акционером двух банков в Молдавии, которые впоследствии пришлось ликвидировать. Он также является супругом российской певицы Жасмин.

Шор сбежал из Молдавии в июне 2019 года, скрывается в Израиле. Находясь за рубежом, он дважды в 2019 и 2021 гг. был избран депутатом парламента по спискам своей партии "Шор".

В мае текущего года Конституционный суд Молдавии по запросу правительства рассмотрит вопрос о запрете партии "Шор" по причине ее непрозрачного финансирования.

Молдавия Кишинев Илан Шор
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