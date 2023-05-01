Вице-председатель молдавской партии "Шор" задержана при попытке выехать в Израиль

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В аэропорту Кишинева прокуроры задержали депутата от партии "Шор" Марину Таубер, которая пыталась выехать в Израиль в нарушении запрета на выезд из страны, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

Согласно сообщению, Таубер была задержана в международном аэропорту при попытке вылететь в Тель-Авив через Стамбул.

Таубер является вице-председателем партии "Шор". Она была лишена депутатской неприкосновенности и привлечена к уголовной ответственности за допущенные финансовые нарушения и незаконное финансирование формирования. Содержалась под арестом, затем, на время следствия, была переведена под домашний арест, а позже - под судебный контроль. Несмотря на это, она руководила акциями протеста в Кишиневе, а также руководила избирательной кампанией Евгении Гуцул, которая баллотировалась от партии на выборах главы Гагаузской автономии. Накануне Гуцул, которая до этого никому не была известна, прошла во второй тур выборов.

Лидер партии "Шор" Илан Шор 13 апреля был осужден Апелляционной палатой к 15 годам тюремного заключения за участие в банковском мошенничестве. С 2019 года он скрывается в Израиле. На прошлой неделе был лишен мандата депутата парламента. В середине мая Конституционный суд Молдавии будет рассматривать запрос правительства о запрете партии "Шор" по причине грубых финансовых нарушений.