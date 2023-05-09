Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

SpaceX запустит в среду новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 13:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в 23:09 МСК).

Это будет 84-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 15-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в нанесении побоев и клевете

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в нанесении побоев и клевете

Блинкен высказался за скорейшее продление черноморской зерновой инициативы

Блинкен высказался за скорейшее продление черноморской зерновой инициативы

КГБ Белоруссии заявил о пресечении попыток совершения терактов в преддверии 9 Мая

Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету санкций против РФ

США предоставят Украине системы ПВО и снаряды калибра 155 мм

В Турции сообщили, что коридор для вывоза сельхозпродукции с Украины вновь действует

В Турции сообщили, что коридор для вывоза сельхозпродукции с Украины вновь действует

Что случилось этой ночью: вторник, 9 мая

Лондон может поставить Киеву ракеты большой дальности

ВВС Израиля атаковали объекты "Исламского джихада" в секторе Газа

Канада высылает китайского дипломата

Канада высылает китайского дипломата
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });