Около 30 человек пострадали при обрушении моста в финском городе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Около 30 человек пострадали в четверг в финском городе Эспоо в результате обрушения моста, сообщает телеканал Yle со ссылкой на местную полицию.

"Травмы различной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Пострадавших доставили в больницы региона", - сообщает телеканал.

Открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.