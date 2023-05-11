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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Около 30 человек пострадали при обрушении моста в финском городе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Около 30 человек пострадали в четверг в финском городе Эспоо в результате обрушения моста, сообщает телеканал Yle со ссылкой на местную полицию.

"Травмы различной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Пострадавших доставили в больницы региона", - сообщает телеканал.

Открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.

Эспоо Финляндия
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