Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП к 2026 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил во вторник о намерении правительства увеличить расходы на оборону до отметки в 2% ВВП к 2026 году, передает EFE.

"Мы должны продолжать укреплять оборону Норвегии и оборонительный альянс (НАТО), в котором мы состоим. По этой причине мы заявляем, что Норвегия намерена тратить (на оборону - ИФ) не менее 2% своего ВВП к 2026 году", - сказал премьер.

В 2023 году расходы Норвегии на оборону должны составить 1,4% ВВП.