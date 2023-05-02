Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП к 2026 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил во вторник о намерении правительства увеличить расходы на оборону до отметки в 2% ВВП к 2026 году, передает EFE.

"Мы должны продолжать укреплять оборону Норвегии и оборонительный альянс (НАТО), в котором мы состоим. По этой причине мы заявляем, что Норвегия намерена тратить (на оборону - ИФ) не менее 2% своего ВВП к 2026 году", - сказал премьер.

В 2023 году расходы Норвегии на оборону должны составить 1,4% ВВП.

НАТО Норвегия Йонас Гар Стере
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Европол сообщил о задержании около 300 человек по делу о наркоторговле в даркнете

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Экс-премьер Молдавии предстанет перед судом по делу о концессии кишиневского аэропорта

Голливудские сценаристы объявили забастовку

Голливудские сценаристы объявили забастовку

В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Что случилось этой ночью: вторник, 2 мая

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Самолеты ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан РФ и СНГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });