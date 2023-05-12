Эрдоган заявил, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о России

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения с Россией не менее важными, чем с США, добавив, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о Москве.

"Наши отношения с Россией не менее важны, чем с США", - сказал Эрдоган в пятницу на выступлении перед молодежью в Стамбуле, которое транслировали турецкие СМИ. Глава государства напомнил, что объем торговли Анкары с Россией выше, чем с Соединенными Штатами.

"Теперь (Кемаль - ИФ) Кылычдароглу совершает нападки на Путина. Я не могу это потерпеть", - отметил президент Турции.

Кроме того, он считает, что лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу не имеет представления о том, как управлять страной.

Ранее в пятницу Эрдоган выступил с критикой в адрес Кылычдароглу - соперника по президентской гонке - за его заявления о якобы вмешательстве России в выборы главы государства.

"Вам должно быть стыдно. Что вы скажете, если я заявлю, что США, Великобритания и Германия вмешиваются в выборы?" - сказал он на митинге в Стамбуле.

До этого Кылычдароглу обвинил "русских друзей" во вмешательстве в выборный процесс в Турции. "Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал в твиттере кандидат в президенты.

Глава Республиканской народной партии (РНП) Кылычдароглу является основным соперником Эрдогана на предстоящих выборах.

Изначально ожидалось, что выборы пройдут 18 июня, однако затем дату сдвинули на 14 мая. Если ни один кандидат на пост главы государства не получит абсолютное большинство в первом туре, то через два недели будет проведен второй тур. В него выйдут два претендента, набравшие больше всего голосов в первом туре.