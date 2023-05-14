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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева, Мишеля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Брюсселе началась трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Стороны обсудят проект соглашения о мире, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Пашинян и Алиев после брюссельской встречи могут встретиться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества. К этой встрече присоединятся президент Франции, канцлер Германии и глава Евросовета.

Также сообщалось, главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в Москве 19 мая.

Брюссель Азербайджан Армения Никол Пашинян Ильхам Алиев ЕС Шарль Мишель
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