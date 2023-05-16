Импорт алмазов в Индию в апреле снизился на 14%, экспорт бриллиантов – на 18%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в апреле 2023 года снизился на 14% по отношению к марту, составив $1,44 млрд. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с данными годичной давности ($1,31 млрд), когда поставки резко сократились на фоне включения "АЛРОСА" в SDN list, импорт в апреле 2023 года вырос на 10%.

В физическом выражении объем импорта в апреле (11,37 млн карат) снизился на 24% к марту, но оказался на 21% выше показателя годичной давности (9,97 млн карат).

Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в апреле оценивается в $52 млн, что почти вдвое ниже показателя 2022 г.

Экспорт бриллиантов из Индии в апреле 2023 года упал на 18% к марту, до $1,32 млрд. По сравнению с прошлым годом ($2,16 млрд) падение составило 39%.

Экспорт синтетических бриллиантов из страны в апреле ($97 млн) оказался на 13% ниже марта и на 34% ниже данных годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

Между тем страны G7 готовятся ввести санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщали индийские СМИ со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма контроля транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.