Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Импорт алмазов в Индию в апреле снизился на 14%, экспорт бриллиантов – на 18%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в апреле 2023 года снизился на 14% по отношению к марту, составив $1,44 млрд. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с данными годичной давности ($1,31 млрд), когда поставки резко сократились на фоне включения "АЛРОСА" в SDN list, импорт в апреле 2023 года вырос на 10%.

В физическом выражении объем импорта в апреле (11,37 млн карат) снизился на 24% к марту, но оказался на 21% выше показателя годичной давности (9,97 млн карат).

Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в апреле оценивается в $52 млн, что почти вдвое ниже показателя 2022 г.

Экспорт бриллиантов из Индии в апреле 2023 года упал на 18% к марту, до $1,32 млрд. По сравнению с прошлым годом ($2,16 млрд) падение составило 39%.

Экспорт синтетических бриллиантов из страны в апреле ($97 млн) оказался на 13% ниже марта и на 34% ниже данных годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

В миреБельгия поддержала усилия G7 по ограничению доходов РФ от торговли алмазамиЧитать подробнее

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

Между тем страны G7 готовятся ввести санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщали индийские СМИ со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма контроля транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пакетные туры в Грузию могут появиться в продаже в ближайшие две недели

Что случилось этой ночью: вторник, 16 мая

В ФБР объяснили ошибки в расследовании по делу Трампа несвоевременными корректировками

В ФБР объяснили ошибки в расследовании по делу Трампа несвоевременными корректировками

Спецпрокурор США заявил об отсутствии у ФБР оснований для подозрения Трампа в связях с РФ

Франция готова обучать украинских пилотов, но не будет поставлять боевые самолеты

США доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военных

США доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военных

Что произошло за день: понедельник, 15 мая

Китайские военные призвали готовиться к конфликту в финансовой и технологической сферах

Китайские военные призвали готовиться к конфликту в финансовой и технологической сферах
Военная операция на Украине

Лукашенко привел войска в повышенную готовность после инцидентов под Брянском

Лукашенко привел войска в повышенную готовность после инцидентов под Брянском

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });