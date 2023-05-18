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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Блинкен заменит Байдена на встрече США и Форума тихоокеанских островов

Блинкен заменит Байдена на встрече США и Форума тихоокеанских островов
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Jabin Botsford - Pool/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Папуа - Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, что госсекретарь Энтони Блинкен заменит его на встрече США и Форума тихоокеанских островов, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент отметил неизменную приверженность США обновленному партнерству с тихоокеанскими островами и передал, что госсекретарь Блинкен вместо него примет участие во встрече США и Форума тихоокеанских островов в Порт-Морсби", - говорится в сообщении.

Байден позвонил Марапе во время перелета в Хиросиму на саммит лидеров G7 и лично передал, что не сможет участвовать во встрече, так как будет вынужден вернуться в США после визита в Японию для обсуждения вопросов, связанных с предотвращением дефолта.

Он пригласил премьера Папуа - Новой Гвинеи, а также других тихоокеанских лидеров посетить Вашингтон для второй встречи в рамках форума, где лидеры смогут продолжить обсуждение углубления отношений между странами по общим приоритетным задачам.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден не поедет в Папуа-Новую Гвинею и Австралию после встречи "Большой семерки" в Японии, так как будет вынужден вернуться в США для встреч с лидерами конгресса, чтобы гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта.

По первоначальным планам, Байден должен после саммита "семерки" посетить Папуа-Новую Гвинею, а 24 мая в Сиднее принять участие в саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Австралии, Индии и Японии.

Лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашение не будет достигнуто, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".

Джо Байден США Энтони Блинкен Папуа - Новая Гвинея Джеймс Марапе Конгресс
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