Белый дом подтвердил отмену визитов Байдена в Австралию и Папуа-Новую Гвинею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден отменил ранее планировавшиеся визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты в воскресенье после завершения саммита G7 (в Хиросиме - ИФ), чтобы продолжить встречи с лидерами конгресса и гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта", - говорится в сообщении пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден "ясно дал понять, что члены конгресса от обеих партий и палат должны собраться вместе, чтобы предотвратить дефолт, как они уже делали это 78 раз ранее".

Власти Папуа-Новой Гвинеи и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз были проинформированы об изменении планов президента США, отмечается в сообщении.

Изначально Байден после саммита "семерки" должен был посетить Папуа-Новую Гвинею, а 24 мая принять участие в саммите США, Австралии, Индии и Японии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее.

Накануне о том, что Байден досрочно завершит поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы уделить больше времени проблеме потолка госдолга, сообщили американские СМИ.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашение не будет достигнуто, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".