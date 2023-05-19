Под санкции США попали подконтрольные "Росатому" "Атомфлот" и "Гидрографическое предприятие"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" и ФГУП "Гидрографическое предприятие", находящиеся в контуре управления госкорпорации "Росатом", включены в санкционный список США, сообщает OFAC Минфина.

"Атомфлот" занимается ледокольным обеспечением арктических углеводородных проектов; ледокольной проводкой судов в акватории Севморпути и в замерзающие российские порты; оказанием услуг портового флота в порту Сабетта, а также ледокольным обеспечением научных экспедиций в Арктике.

Как сообщает сайт "Росатома", в состав атомного ледокольного флота сейчас входят: два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч л.с. ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч л. с. ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой мощностью 40 тысяч л. с. и 5 судов технологического обслуживания. Кроме того, в Петербурге строится серия из универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ("Арктика", "Урал" и "Сибирь") мощностью 60 МВт каждый.

"Гидрографическое предприятие" осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории Севморпути (включая арктическую лоцманскую службу). Управляет флотом гидрографических судов. Оно управляет объектами инфраструктуры, включая подходные каналы, гидротехнические и ледозащитные сооружения, и имеет 8 гидрографических баз, картографическое производство.

Ранее 19 мая "Атомфлот" также был включен в санкционный список Великобритании.