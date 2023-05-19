Под санкции США попали российские научные и сервисные организации нефтегазового профиля

В SDN List попали и четыре вуза

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Под санкции США попали более 20 организаций, специализирующихся на услугах и исследованиях для нефтегазовых и химических компаний России. Об этом сообщает сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

В частности, санкции распространены на следующие нефтегазовые научные и исследовательские институты: НИИ энергетики РАН (ИнЭИ РАН), Институт химии нефти СО РАН (ИХН СО РАН), НИИ полимеров имени академика Каргина, Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ), Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки (ВНИИГеофизика, входит в структуру "Росгеологии"), Институт синтетического каучука имени Лебедева (НИИСК) Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС); Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), "РН-БашНИПИнефть" и "Газпром ВНИИГАЗ".

Кроме того, в обновленном SDN List фигурируют четыре образовательных учреждения нефтяного профиля: Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Санкт-Петербургский горный университет (Горный институт), Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ) и Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе (МГРИ).

Также санкции наложены на ряд компаний, оказывающих услуги и производящих продукты для энергетического комплекса: "Татбурнефть" (контролируется "Татнефтью", "Уралмаш НГО Холдинг", "Ямалпромгеофизика", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегеофизика", "Инкомнефть", "Таграс Бизнессервис", "Машойл", "Ойл энерджи". Под санкции подпал и "Казанский завод синтетического каучука".

В санкционный список вошли и некоторые консалтинговые компании, в том числе и "Выгон консалтинг", которая специализируется на энергетическом секторе.