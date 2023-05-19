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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

"Метровагонмаш" попал под санкции Минфина США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Метровагонмаш" включено в санкционный список США, сообщил OFAC Минфина.

"Метровагонмаш" является одним из крупнейших производителем вагонов метро в РФ. Специализируется на изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог, запасных частей к выпускаемому подвижному составу, капитальном ремонте, модернизации и сервисном обслуживании. Компания входит в АО "Трансмашхолдинг".

Свыше 9 тысяч вагонов метро, выпущенных заводом, перевозят более 16 млн пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира, сообщает сайт предприятия.

OFAC Минфин США Трансмашхолдинг Метровагонмаш
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