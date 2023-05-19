Под санкции Канады попал глава "Росатома" Лихачев и омбудсмен Москалькова

Также санкции введены против Министерства высшего образования и науки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Под новые санкции Канады попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава "Росатома" Алексей Лихачев и Министерство науки и высшего. Санкционные списки опубликованы га сайте правительства Канады.

В списки также попали министр просвещения Сергей Кравцов, его заместитель Денис Грибов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, несколько депутатов Госдумы.

Всего под санкции попали 47 человек и 26 структур.

О новых санкциях на саммите G7 ранее объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Сообщалось, что против части физлиц и компании Оттава вводит санкции в связи с "перемещением украинских детей в Россию", против части - в связи с предоставлением военных технологий российским военным.