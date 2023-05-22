В Минске начался суд над сыном бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минский областной суд начал рассматривать дело Эдуарда Бабарико, сына бывшего участника предвыборной гонки на президентских выборах 2020 года, бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, сообщает "БелТА".

Суд будет рассматривать это дело в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района.

Эдуарда Бабарико, который руководил предвыборным штабом отца, задержали вместе с отцом 18 июня 2020 года, с тех пор он находится в СИЗО. Сначала ему вменили уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Позже к этому добавилось обвинение в разжигании вражды и организации массовых беспорядков. Эдуарду Бабарико грозит до 20 лет заключения.

Виктор Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Белоруссии. Вскоре экс-банкира обвинили в руководстве организованной преступной группой. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях, в отличие от остальных фигурантов дела, Виктор Бабарико не признал.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.