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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом

Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом
Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отсутствовал несколько дней в связи с тем, что заболел аденовирусом, и переносил начало болезни на ногах.

"Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", - сказал он на совещании по актуальным вопросам здравоохранения. Фрагмент его речи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Такое заболевание, по его словам, "лечится три дня". "Но поскольку у меня не было возможности лечиться – то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель... - все это накопилось", - заявил Лукашенко.

Все слухи о собственной слабости Лукашенко назвал не более, чем "досужими рассуждениями в мессенджерах и телеграм-каналах". "Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - пообещал он.

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