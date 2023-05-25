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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Москве запланирована встреча Путина, Пашиняна и Алиева

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве, как ожидается, в четверг состоится трехстороння встреча лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна, Ильхама Алиева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на четверг в Кремле. Остальные лидеры стран ЕАЭС, прибывшие еще накануне, в среду уже приняли участие в мероприятиях ЕАЭС - выступили на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Пресс-служба премьера Армении вечером в среду сообщила о том, что Пашинян направился в Москву с рабочим визитом, в ходе которого также состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, запланирована и трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана.

О трехстороннем саммите в Москве сам Пашинян сообщил еще 18 мая. "С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение", - сказал Пашинян на заседании правительства в тот день.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день, комментируя сообщения о планируемой встрече трех лидеров, сказал журналистам: "На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции, там будут и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве".

Встреча в российской столице пройдет после переговоров глав Армении, Азербайджана и главы Евросовета, состоявшихся в Брюсселе 14 мая, а также перед запланированной на 1 июня в Кишиневе пятисторонней встрече при участии еще и президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

В Брюсселе, как сообщалось, стороны обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, работы по обеспечению делимитации и приграничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, соглашение об урегулировании армяно-азербайджанских отношений, вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, пленных, без вести пропавших и другие гуманитарные вопросы.

На пресс-конференции в Ереване в минувший понедельник премьер-министр Армении не исключил возможности подписания в Москве с Азербайджаном документа об открытии региональных коммуникаций, но посчитал маловероятным заключение в этот день соглашения о мире. При этом он допустил, что такой документ при согласовании сторонами может быть заключен в Кишиневе 1 июня.

Владимир Путин Никол Пашинян Ильхам Алиев
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