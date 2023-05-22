ЕС запустил в Молдавии гражданскую миссию по безопасности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник дал "зеленый свет" началу работы гражданской миссии в Молдавии по укреплению устойчивости сектора безопасности в сферах кризисного управления и противодействия гибридным угрозам.

"Сегодня совет запускает миссию партнерства ЕС в Республике Молдова (EUPM Moldova) в рамках своей совместной политики безопасности и обороны для повышения устойчивости сектора безопасности в стране", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что цель миссии, официально созданной 24 апреля 2023 года по запросу властей Молдавии, состоит в "содействии укреплению структур кризисного управления страны и повышению ее устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, а также противодействию манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа".

Миссия будет "предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала", пояснили в Брюсселе.