Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

ЕС запустил в Молдавии гражданскую миссию по безопасности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник дал "зеленый свет" началу работы гражданской миссии в Молдавии по укреплению устойчивости сектора безопасности в сферах кризисного управления и противодействия гибридным угрозам.

"Сегодня совет запускает миссию партнерства ЕС в Республике Молдова (EUPM Moldova) в рамках своей совместной политики безопасности и обороны для повышения устойчивости сектора безопасности в стране", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что цель миссии, официально созданной 24 апреля 2023 года по запросу властей Молдавии, состоит в "содействии укреплению структур кризисного управления страны и повышению ее устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, а также противодействию манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа".

Миссия будет "предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала", пояснили в Брюсселе.

ЕС Молдова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Греции Мицотакис отказался формировать правительство в расчете на новые выборы

Премьер Греции Мицотакис отказался формировать правительство в расчете на новые выборы

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

В Белоруссии помиловали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича

Признанная Арменией территория Азербайджана включает и Нагорный Карабах

Цены на оливковое масло остаются на рекордных максимумах

Цены на оливковое масло остаются на рекордных максимумах

Финляндия заявила о расторжении контракта по трубе с "Газпромом"

"Рособоронэкспорт" сообщил о случаях нарушения договоров со стороны партнеров по ВТС

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });