Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая
Фото: Andreea Campeanu/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS) предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая, сообщила партийная пресс-служба.

Согласно законопроекту, который уже включен в повестку дня парламента, праздник "День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины", который отмечается в Молдавии 9 мая, будет заменен праздником "День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне", который предлагается отмечать 8 мая.

В соответствии с законопроектом, памятные мероприятия в Молдавии, как и в других странах Европы, будут проходить 8 мая.

Оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) осудила законодательную инициативу правящей партии.

В соответствующем заявлении ПСРМ подчеркнула, что "граждане Молдавии - потомки победителей, которые с гордостью и благодарностью вспоминают героев, дедов и отцов, плечом к плечу самоотверженно сражавшихся с другими народами одной большой страны, приближая победный май 1945-го".

ПСРМ призвала всех граждан Молдавии, все патриотические силы "объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы над фашизмом 9 Мая". "Мы будем продолжать праздновать этот день, как и наши предки, из поколения в поколение", - заверили социалисты.

В четверг несколько десятков человек пикетировали парламент Молдавии, протестуя против инициативы PAS. Манифестанты - активисты Национального координационного комитета "Победа" - держали в руках плакаты "9 мая - День Победы!".

"Принятие такого закона повлечет за собой необратимые последствия, связанные с несогласием большей части молдавского народа, который считает 9 Мая, День Победы, священным праздником", - заявил журналистам руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter

Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter

Что случилось этой ночью: четверг, 25 мая

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Южная Корея рассмотрит поставку военной помощи Украине, изучив ситуацию "на местах"

Десантис подтвердил участие в выборах президента США

Десантис подтвердил участие в выборах президента США

США считают, что за инцидентом с дронами над Кремлем может стоять Украина

Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS

Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS

Десантис вступил в борьбу за пост президента США

Умершие знаменитости

Умерла Тина Тернер

Умерла Тина Тернер

Что произошло за день: среда, 24 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });