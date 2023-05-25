Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS) предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая, сообщила партийная пресс-служба.

Согласно законопроекту, который уже включен в повестку дня парламента, праздник "День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины", который отмечается в Молдавии 9 мая, будет заменен праздником "День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне", который предлагается отмечать 8 мая.

В соответствии с законопроектом, памятные мероприятия в Молдавии, как и в других странах Европы, будут проходить 8 мая.

Оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) осудила законодательную инициативу правящей партии.

В соответствующем заявлении ПСРМ подчеркнула, что "граждане Молдавии - потомки победителей, которые с гордостью и благодарностью вспоминают героев, дедов и отцов, плечом к плечу самоотверженно сражавшихся с другими народами одной большой страны, приближая победный май 1945-го".

ПСРМ призвала всех граждан Молдавии, все патриотические силы "объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы над фашизмом 9 Мая". "Мы будем продолжать праздновать этот день, как и наши предки, из поколения в поколение", - заверили социалисты.

В четверг несколько десятков человек пикетировали парламент Молдавии, протестуя против инициативы PAS. Манифестанты - активисты Национального координационного комитета "Победа" - держали в руках плакаты "9 мая - День Победы!".

"Принятие такого закона повлечет за собой необратимые последствия, связанные с несогласием большей части молдавского народа, который считает 9 Мая, День Победы, священным праздником", - заявил журналистам руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.