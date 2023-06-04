В Белоруссии создали подразделение радиоэлектронной борьбы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Подразделение радиоэлектронной борьбы создано в Белоруссии, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил республики.

"Мы буквально недавно сформировали подразделение радиоэлектронной борьбы, службу радиоэлектронной борьбы", - сказал начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВС Белоруссии Игорь Данильчик в эфире гостелеканала СТВ.

"Сегодня мы вручаем новую технику силам спецопераций, надеясь, что она прослужит долго, хорошо. Задачи, которые мы ставим перед подразделением, многообразны, обширны, техника, которая здесь вручается, выполняет весь спектр задач, которые возлагаются на службу радиоэлектронной борьбы, и с заделом большим на перспективу. В том числе борьба с беспилотными летательными аппаратами, современными видами связи различных назначений, в том числе обеспечение радиоэлектронной защитой, выполнение мероприятий комплексного технического контроля на объектах сил спецопераций", - добавил он.

Отмечается, что новейшие комплексы специальной техники, которые появились в одном из вновь сформированных специализированных подразделений Вооруженных сил Белоруссии "по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступают, но и по ряду показателей превосходят иностранные аналоги".