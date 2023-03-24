Внутренние войска Белоруссии потренировались пресекать массовые беспорядки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Минской области на полигоне Липки прошли плановые тактико-специальные учения внутренних войск с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

"Военнослужащие частей Минского гарнизона и отрядов специального назначения отрабатывали слаженность действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в населенном пункте", - говорится в сообщении.

В ходе учений акцент был сделан на взаимодействии маневренных отрядов при осложнении обстановки на маршрутах выдвижения, прикрытии и защите административных зданий. Также подразделения отработали блокирование, рассредоточение и вытеснение нарушителей общественного порядка.

"Сегодня отрабатывались различные ситуации, сценарии, варианты провокаций, смоделированные с учетом опыта соседних стран. При этом активно использовались состоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты, чтобы точечно выявлять зачинщиков и руководителей толпы", - прокомментировал ход учений командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.