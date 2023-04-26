Украина провела учения теробороны около белорусской границы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина провела военные учения у границы с Белоруссией, сообщил белорусский гостелеканал СТВ в среду.

"Учебные бои проходили в Житомирской области в нескольких километрах от рубежей нашей страны. По сообщению украинского министерства обороны, тренировку проводили силы территориальной обороны", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие учились обращаться с оружием, стрелять и отрабатывали ведение боя в городских условиях. Однако маневры имели более широкие цели. В ходе учений бойцов учили уничтожать вражескую бронетехнику, штурмовать здания, организовывать отступление и эвакуировать раненых. Сколько точно людей было задействовано в тренировке, не сообщается", - информирует телеканал.