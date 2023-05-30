Международные силы КФОР в Косово объявили об увеличении контингента

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Силы НАТО для Косово (КФОР) сообщили во вторник об усилении контингента на севере края ввиду осложнения ситуации в регионе, говорится в сообщении КФОР.

"Миссия НАТО под руководством КФОР усилила присутствие в четырех общинах на севере Косово для того, чтобы снизить риск эскалации ситуации после того, как новые главы местных администраций попытались начать исполнять полномочия", - отмечается в тексте сообщения.

"Глава КФОР генерал-майор Анджело Микеле Ристучча лично наблюдает за ситуацией в крае", - говорится в документе.

При этом он призвал и косовских сербов, и косовских албанцев к спокойствию, чтобы минимизировать риск напряженности.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев – руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.