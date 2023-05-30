Косово отвергло требование Сербии отстранить косовоалбанских мэров городов с сербским населением

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Косово отвергли требование Сербии отстранить от работы косовоалбанских мэров, избранных на недавнем голосовании, которое бойкотировали этнические сербы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя властей в Приштине.

"Мэры останутся мэрами", - заявил представитель косовского руководства Перпарим Кризью.

"Нынешние мэры - единственные представители власти, у которых есть законное право находиться на своих местах", - добавил он.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.