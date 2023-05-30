Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Косово отвергло требование Сербии отстранить косовоалбанских мэров городов с сербским населением

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Косово отвергли требование Сербии отстранить от работы косовоалбанских мэров, избранных на недавнем голосовании, которое бойкотировали этнические сербы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя властей в Приштине.

"Мэры останутся мэрами", - заявил представитель косовского руководства Перпарим Кризью.

В миреНапряженность сохраняется на севере Косово после столкновений этнических сербов с силами НАТОЧитать подробнее

"Нынешние мэры - единственные представители власти, у которых есть законное право находиться на своих местах", - добавил он.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Косово Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Напряженность сохраняется на севере Косово после столкновений этнических сербов с силами НАТО

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что армия Украины за май потеряла более 16 тысяч военнослужащих

МИД Китая выразил поддержку действия Сербии по защите суверенитета

В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

"Мегафон" подал иск в суд ЕС с требованием отмены введенных против него санкций

Brent подешевела до $76,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 30 мая

Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие

Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });