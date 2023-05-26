Евросоюз призвал принять меры для деэскалации ситуации в Косово

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз решительно осудил столкновения на севере Косово между косовской полицией и протестующими, последовавшие за попыткой новоизбранных мэров проникнуть в здания муниципалитетов, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы решительно осуждаем нападения на патрули гражданской миссии ЕС в Косово - EULEX, которой должна быть предоставлена возможность мирно выполнять свой мандат. Все должны принять меры для деэскалации напряженной ситуации и немедленного восстановления спокойствия", - говорится в коммюнике ЕВС.

По словам представителя службы, Евросоюз "не приемлет никаких дальнейших односторонних или провокационных действий, сохранение мира и безопасность на местах должны быть приоритетом".

"Как неоднократно заявлял ЕС, недавние частичные выборы на севере Косово не предлагают долгосрочного политического решения для соответствующих муниципалитетов. Такое решение может быть найдено только путем реального диалога при содействии Евросоюза между всеми главными заинтересованными сторонами, включая Косово, Сербию и общину косовских сербов", - говорится в документе.

26 мая на севере Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами - сотрудниками органов самоуправления общин с преобладающим сербским населением.

Ситуация на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, осложнилась после того, как накануне присягу приняли новые руководители органов местного самоуправления - косовские албанцы, поскольку сербы бойкотировали прошедшие недавно муниципальные выборы.

Позднее 26 мая президент Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово, говорилось в сообщении.