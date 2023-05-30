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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку беспилотников на Москву и столичный регион, заявила, что в Вашингтоне не поддерживают атаки "внутри российской территории".

По ее словам, Киев "обеспечивают и снабжают для того, чтобы он смог вернуть собственные территории".

Как сообщалось ранее, утром во вторник на Москву была произведена атака дронов. Часть из них причинила незначительные повреждения зданиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять были сбиты комплексом "Панцирь" в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

В Следственном комитете РФ начали расследование "фактов падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве" и установление лиц, причастных к преступлению.

США Белый дом Москва беспилотники атака
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