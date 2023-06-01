Пашинян заявил, что ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для самой Организации.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ – основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность. Но в мае и ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года во время предпринятых Азербайджаном агрессий против Армении ненадлежащая реакция ОДКБ вызвала определенное разочарование, в первую очередь, среди народа Армении, поскольку была уверенность, что ОДКБ – это надежный механизм обеспечения безопасности", - сказал Пашинян в интервью телеканалу CNN primanews в рамках официального визита в Чехию 4-5 мая, сообщает пресс-служба армянского правительства.

По словам Пашиняна, "этого не произошло, и по этой причине на ереванском саммите ОДКБ мы не посчитали возможным утверждение ряда основополагающих документов".

"Но я хочу сказать, что это вредит также Организации, поскольку то, что произошло с Арменией в указанный период, в первую очередь, наносит удар по авторитету ОДКБ. То есть, это будет иметь определенные последствия для самой Организации", - отметил премьер Армении.

На пресс-конференции 22 мая Пашинян заявил, что вопрос о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности остается актуальным.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, это произойдет в результате понимания того, что ОДКБ выходит из Армении. Говоря о выходе ОДКБ из Армении, я имею в виду обязательства Организации перед Арменией", - сказал Пашинян.

"Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки. Не вышел, поскольку еще есть вопрос для обсуждения. Этот вопрос обсуждается", - подчеркнул Пашинян.

"Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, когда мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении. Смотрите - постоянно говорится о том, почему мониторинговая миссия ОДКБ не приезжает в Армению, в чем причина. И мы об этом прозрачно говорим", - отметил премьер.