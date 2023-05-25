В парламенте Армении связали с "техническим вопросом" неучастие Папикяна в Совете глав Минобороны ОДКБ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Неучастие министра обороны Армении Сурена Папикяна в заседании Совета глав Минобороны ОДКБ в четверг в Минске не связаны с отношениями Армении и Организации, заявил секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"То, что министр обороны Армении не участвует в заседании, не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Политического комментария в связи с этим нет. Думаю, что это связано с различными техническими вопросами", - сказал Ованнисян журналистам.

Ранее в четверг пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян сообщил "Интерфаксу", что Папикян не поехал в Минск для участия в заседании Совета глав Минобороны ОДКБ.

По сообщению Минобороны РФ, в повестке дня заседания в Минске – обсуждение вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности, "вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.