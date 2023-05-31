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Россию на инаугурации Эрдогана будет представлять Володин

Россию на инаугурации Эрдогана будет представлять Володин
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Murad Sezer - Pool/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Его спросили, принято ли решение, кто представит Россию на церемонии.

"Да, Вячеслав Викторович Володин", - ответил он.

Церемония инаугурации Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня, говорил ранее советник президента Мехмет Учум.

29 мая пресс-секретаря президента России спросили, может ли Владимир Путин поехать на инаугурацию Эрдогана. Дмитрий Песков сказал, что не слышал, чтобы в Турции было предусмотрено приглашение на это мероприятие иностранных лидеров.

Ранее о том, что Анкара решила пригласить на инаугурацию иностранных лидеров, заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

Реджеп Тайип Эрдоган в мае выиграл два тура президентских выборов. Во втором туре он набрал более 52% голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,9%.

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Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Владимир Путин Вячеслав Володин Юрий Ушаков Турция Реджеп Тайип Эрдоган Госдума
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