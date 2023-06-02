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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции

Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа оппозиции на недавних президентских выборах в Турции стала бы катастрофой для Европы из-за вероятного потока беженцев, передает агентство EFE со ссылкой на венгерское радио.

"Я молился за победу президента Эрдогана, и эта победа стала большим облегчением. Я искренне скажу, что, если бы он не победил, это была бы катастрофа", - заявил он в эфире радиостанции.

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Орбан заявил, что именно Эрдоган не позволяет 4 млн беженцев покинуть Турцию, и, если бы победила оппозиция, то "в несколько мгновений и 1, и 2, и 3 миллиона мигрантов уехали бы в Европу". Также Орбан выразил мнение, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пользуется поддержкой американского бизнесмена Джорджа Сороса, которого президент Венгрии не раз обвинял в пагубном воздействии на Европу.

Кроме того, по словам Орбана, если бы победила турецкая оппозиция, могли бы возникнуть проблемы с транспортировкой российского газа в Венгрию.

В мае в Турции прошли выборы президента. Эрдоган победил в них по итогам голосования во втором туре.

Виктор Орбан Турция Венгрия Джордж Сорос Реджеп Тайип Эрдоган
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