Что произошло за день: воскресенье, 4 июня

Новые диверсанты в Белгородской области, инициативы Минобороны относительно воинского учета и будущее "Троицы"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, сообщили в Минобороны. Российские военные нанесли по диверсантам артиллерийский удар, силы противника были рассеяны и отошли.

- Белгородский губернатор сообщил о бое в Новой Таволжанке. Вячеслав Гладков заявил о своей готовности встретиться с членами ДРГ, которые, по его словам, якобы хотят встречи и предлагают "разговор о пленных".

- Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат. Как следует из проекта изменений, подготовленного ведомством, предполагается, что постановка и снятие с учета будут возможны на основе данных государственных информационных ресурсов.

- Патриарх Кирилл заявил, что "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя "определенное время". Накануне он сказал, что "Троица" будет находиться в храме в течение года, после чего ее поместят в Троице-Сергиевой лавре. Между тем изначально речь шла о том, что икона пробудет в храме две недели, после чего ее отправят на реставрацию.

- Ниинистё заявил, что Финляндию после вступления в НАТО будут защищать вместе с союзниками. Уточняется, что основой обороны страны остается призыв на военную службу.

- Общая добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024 году будет скорректирована до 40,46 млн б/с. Квота Саудовской Аравии составит 10,5 млн б/с, России - 9,8 млн б/с.