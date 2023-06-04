Общая добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024 году будет скорректирована до 40,46 млн б/с

Квота Саудовской Аравии 10,5 млн б/с, России - 9,8 млн б/с

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уровень общей добычи нефти стран-ОПЕК+ будет скорректирована до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Квота Саудовской Аравии по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ установлена в 10,5 млн б/с, России - 9,8 млн б/с.

Разрешенная добыча стран ОПЕК+ в 2024 году должна будет находиться на 1,4 млн б/с ниже текущих разрешенных уровней.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на весь 2024 год.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами - участницами соглашения ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", - сообщил он.

"Это добровольное сокращение будет осуществляться по сравнению с требуемым уровнем добычи, согласованным на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года", - отметил он.

Новак сообщил, что Россия уже достигла целевого уровня в рамках добровольного сокращения добычи нефти.

Он рассказал, что РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки по регулированию уровней добычи нефти.