Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Постановка на воинский учет, а также снятие с него возможны без личной явки в военкомат на основе данных государственных информационных ресурсов.

Проект изменений подготовлен Минобороны РФ, следует из документа, который в воскресенье опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", - говорится в документе.

Из него следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

В документе отмечается, что при отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде, уполномоченный орган запрашивает и обеспечивает получение информации "в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя".

17 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву на срочную службу.

29 апреля Минобороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Согласно документу, предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг, а также размещение повесток в личных кабинетах граждан на портале.

Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2023 года.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.