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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Австралия планирует направить Украине бронемашины Hawkei

Также обсуждается отправка 41 списанного истребителя

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Австралия намерена предоставить Украине бронированные машины Hawkei в качестве центрального элемента предстоящего пакета военной помощи, сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в ходе встречи в Сингапуре на азиатском саммите по безопасности ("Диалог Шангри-ла") между министром обороны Австралии Ричардом Марлзом и министром обороны Украины Алексеем Резниковым "взаимопонимание было достигнуто, но сделка еще не была оформлена через официальные системы Канберры".

Сам Марлз отказался комментировать предстоящую поставку. Он заявил, что украинцы "предоставили список" и у них был "довольно подробный разговор".

Глава Минобороны Австралии добавил, новый пакет поддержки Киева будет представлен "в ближайшее время".

Издание отмечает, что объявление о помощи Украине ожидается ко времени поездки премьер-министра Энтони Альбанезе на саммит НАТО в Литву в следующем месяце.

Тем временем газета Australian Financial Review сообщает, что Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 списанного самолета Королевских ВВС Австралии F/A-18 Hornet в Киев вместо того, чтобы отправлять их на утилизацию.

Источники издания заявили, что США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18.

Австралия Украина
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