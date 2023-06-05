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Байден пока не определился, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержат США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пока не решил, кандидатуру какого политика поддержат Соединенные Штаты на пост следующего генерального секретаря НАТО, заявил в понедельник журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"У меня нет никакой информации по кандидатуре следующего генсека НАТО. Президент пока не принял решение, чью кандидатуру поддержали бы Соединенные Штаты", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может повториться. Традиционно НАТО возглавляет политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Европейские СМИ прочат пост следующего генсека разным политикам: премьер-министру Дании Метте Фредериксен, министру обороны Британии Бену Уоллесу, премьеру Нидерландов Марку Рютте, премьеру Испании Педро Санчесу, а также эстонскому премьеру Кае Каллас.

США Джо Байден НАТО
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