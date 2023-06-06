Остановлено наступление ВСУ на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ

Украинская армия потеряла более 1,5 тыс. человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российские военные остановили наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.

"В течение 5 июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южно-донецкого направления", - говорится в сообщении.

"Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь "Леопардов" производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что ВСУ, "понеся накануне большие потери", переформировали остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада.

"Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ", - проинформировало министерство.

"В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился", - заявили в Минобороны.

Уточняется, что по ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.