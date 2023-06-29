Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Назарбаева лишили статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета "Назарбаев университета", "Назарбаев интеллектуальных школ" и "Назарбаев фонда".

Соответствующие положения содержатся в принятом в четверг парламентом страны законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования".

"Предусмотрены поправки по определению полномочий главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", - говорится в заключении сената.

Согласно документу, вносятся изменения и дополнения в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

В миреМинфин Казахстана планирует закрыть канцелярию НазарбаеваЧитать подробнее

"В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд": 1) преамбулу изложить в следующей редакции: "Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"; 2) части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 8. "Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета", - говорится в тексте закона.

Ранее Назарбаев был лишен статуса Елбасы (Лидер нации - ИФ) - 15 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Закон "О первом президенте" содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи. Документ, в частности, определял политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства, а также ряд других привилегий.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Из Конституции были исключены положения о роли и привилегиях первого президента республики Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Казахстан Нурсултан Назарбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Эстония прекращает сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июня

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Охранник консульства США погиб в ходе стрельбы в Саудовской Аравии

Береговая охрана США извлекла предполагаемые останки погибших в батискафе "Титан"

Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

Обломки батискафа "Титан" выгрузили на канадском побережье

Обломки батискафа "Титан" выгрузили на канадском побережье

Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ

Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });