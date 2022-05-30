Назарбаев проголосует на предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что примет участие в референдуме по поправкам в Конституцию республики 5 июня.

"Я всегда подчеркивал, что основной закон страны - это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее", - сказал Назарбаев в своем интервью, опубликованном в понедельник в Telegram-канале казахстанского политолога Данияра Ашимбаева.

Он подчеркнул, что "каждое поколение имеет право вносить изменения в основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества".

"Меня, как и всех, волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа. Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране", - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что в 2019 году сделал осознанный шаг и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства.

Назарбаев добавил, что после транзита власти за ним оставались определенные полномочия.

"В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - заключил Назарбаев.

5 июня в Казахстане пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Основная их часть направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса.

В день референдума каждый принимающий в нем участие должен лично ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".