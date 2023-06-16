Президент ЮАР призвал Украину и РФ к деэскалации и переговорам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в пятницу в ходе визита в Киев призвал Украину и Москву к урегулированию конфликта путем переговоров, сообщают западные СМИ.

"Конфликт необходимо решить, нужно достичь мира с помощью переговоров", - приводят СМИ слова Рамафосы после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы выступаем за деэскалацию с обеих сторон", - добавил лидер ЮАР.

Африканская делегация во главе с Рамафосой в пятницу прибыла на Украину для переговоров в рамках усилий ряда африканских государств по урегулированию украинского кризиса. По данным CNN, в субботу африканские лидеры собираются отправиться в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема, а также спецпредставители президентов Египта, Уганды и Конго.

В мае президент ЮАР сообщил, что африканские страны намерены предложить Москве и Киеву мирную инициативу для урегулирования ситуации на Украине. Тогда он отметил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план.