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Экс-премьера Шотландии Стерджен освободили без предъявления обвинений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывшую главу шотландского правительства Николу Стерджен допросили по делу о финансировании Шотландской национальной партии (SNP) и отпустили, не предъявив обвинения, сообщает The Guardian.

Допрос продолжался более семи часов. По словам представителя бывшего премьер-министра, она встретилась с полицейскими "по договоренности", зная, что будет задержана и допрошена.

"Никола постоянно говорила, что будет сотрудничать со следствием, если ее попросят", - отметил представитель.

Ранее в воскресенье сообщалось о задержании Стерджен.

До этого в начале апреля полицейские задержали мужа Стерджен - бывшего исполнительныого директора SNP Питера Мюррелла. Его отпустили из-под стражи спустя 12 часов. Обыски по делу проводились в доме Мюррелла и штаб-квартире партии в Эдинбурге.

В середине апреля был задержан казначей SNP Колин Битти.

Следствие выясняет, как на практике было израсходовано около 600 тыс. фунтов, предназначенных для кампании SNP за независимость Шотландии.

Стерджен занимала пост премьера Шотландии с 2014 года, она ушла в отставку в феврале 2023 года.

Шотландская национальная партия Никола Стерджен
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