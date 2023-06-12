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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Полиция проверит версию о поджоге, как причине крупного пожара на востоке Казахстана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы расследуют предположение о поджоге, как причине крупного природного пожара в Абайской области (на востоке Казахстана), сообщила пресс-служба областного акимата.

"В настоящий момент компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара", - говорится в распространенной в понедельник информации.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушует с 8 июня. К понедельнику площадь возгорания удалось сократить с 60 тыс. до 43 тыс. га. Жертвами стихии стали 14 человек, все они работники Новошульбинского филиала резервата.

Ранее Минэкологии сообщало, что причиной возгорания мог стать грозовой разряд.

12 июня в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим при пожаре в Абайской области.

Казахстан
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