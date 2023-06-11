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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:23

Токаев объявил 12 июня днем траура по погибшим при пожаре на востоке Казахстана

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане 12 июня объявлен днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области (на востоке страны), сообщил в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбеть вместе с вами, вспоминать имена погибших", - сказал он на встрече с семьями погибших работников лесничества.

Высказывания президента распространила его пресс-служба.

Глава государства пообещал родным погибших, что виновные в этой трагедии понесут наказание.

Токаев также добавил, что правительству было поручено оказать всемерную поддержку родным и близким погибших.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" бушует с 8 июня, его площадь достигла до 60 тыс. га. В результате стихии погибли 14 человек. По предварительным данным, все погибшие - работники лесного хозяйства.

Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать грозовой разряд.

Накануне Токаев освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина и подписал указ о назначении Сырыма Шарипханова главой ведомства.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Абайская область
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