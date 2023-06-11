В МЧС Казахстана заявили о стабилизации ситуации на месте пожара на востоке страны

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидацию нескольких очагов возгорания на месте природного пожара в Абайской области (на востоке страны), сообщил в воскресенье председатель противопожарной службы МЧС Казахстана Нурболат Дербисов.

"По результатам облета: обстановка на месте природного пожара стабилизируется, наблюдаем несколько очагов. Сейчас там работает авиационная техника и наземные силы. Если не будет резких сильных порывов ветра, то будем закольцовывать и продвигаться вглубь лесного массива", - сказал он.

Комментарий Дербисова распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

По его словам, ситуация находится на контроле, ведется круглосуточный мониторинг.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушует с 8 июня, его площадь достигла 60 тыс. га. В результате стихии погибли 14 человек. По предварительным данным, все погибшие - работники лесного хозяйства.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим.

Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать грозовой разряд.